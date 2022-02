Obergriesbach

vor 34 Min.

Hundehaufen vor dem Kindergarten in Obergriesbach sorgen für Ärger

Während Umbauarbeiten am Kindergarten in Obergriesbach voran schreiten, ärgert sich die Gemeinde über Hundhaufen, die von den Hundehaltern am Gehweg nicht entfernt werden.

Plus Der Kindergarten und die alte Schule in Obergriesbach werden nun mit Fernwärme beheizt. Ein anderes Thema an dem Kindergarten sorgt für Missmut.

Von Stefanie Brand

Die Umbaumaßnahmen am Kindergarten in Obergriesbach schreiten voran. Mittlerweile werden der neu gebaute Kindergarten sowie die alte Schule – also dort, wo gerade das Untergeschoss zum Kindergarten erweitert wird – mit Fernwärme durch Holzhackschnitzel beheizt. Die Nachtspeicheröfen werden ausgebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen