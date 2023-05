Obergriesbach

In Obergriesbach fällt der musikalische Himmel in sich zusammen

Der Damenchor „Cantabella“ gestaltete den Nachmittag mit mehreren Stücken mit. Damit machten die Sängerinnen auf ihr großes Jubiläumskonzert am 24. Juni in der Grundschule Aichach-Nord aufmerksam. Links Chorleiterin Sandy Tucker.

Plus Gleich zweimal ertönt beim Kaffeekonzert des Musikvereins Obergriesbach ein großer James-Bond-Hit. Sängerin Sonja Gruber begeistert zu Melodien aus der "West Side Story".

Die monatelange intensive Probenarbeit hat sich bezahlt gemacht: Der Musikverein Obergriesbach (MVO) feierte am Sonntag bei seinem Kaffeekonzert im voll besetzten Gemeinschaftshaus einen glänzenden Erfolg. Das Ensemble riss die begeisterten Gäste zu großem Beifall hin. Der Nachmittag wurde so zu einem Gemeinschaftserfolg, den sich das Blasmusikensemble mit dem Damenchor "Cantabella" teilen durften.

Eine Frau ragte heraus an diesem Nachmittag: Sonja Gruber aus Klingsmoos. Die 44-Jährige sang zu weltbekannten Melodien aus dem Musical "West Side Story". Mit ihrer ebenso gefühlvollen wie voluminösen Stimme zog sie die Gäste förmlich in ihren Bann und wurde für ihren Auftritt am Ende mit stürmischem Beifall belohnt. Gruber hat am Mozarteum in Salzburg eine Gesangsausbildung absolviert und mit Diplom abgeschlossen. Der Kontakt zum MVO kam über Ensemblemitglied Martin Weiß eher zufällig zustande. Dirigent Joseph Rast und Vorsitzender Johann Kern hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit der leidenschaftlichen Sängerin. Vielleicht kommt es ja bald wieder zu einem gemeinsamen Projekt.

