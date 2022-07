Landratsamt erlaubt Sandabbau in Zahling: Bürgermeister will klagen

Plus Einen Sandabbau in Zahling hat der Gemeinderat Obergriesbach vor einem Jahr knapp abgelehnt. Dass das Landratsamt zustimmt, verärgert den Bürgermeister.

Das Landratsamt Aichach-Friedberg macht den Weg frei für eine weitere Sandgrube im Obergriesbacher Ortsteil Zahling. Das Amt ersetzte damit das gemeindliche Einvernehmen, das die Gemeindevertreter der neuen Sandgrube in Zahling bereits vor einem Jahr verwehrt hatten. Die Räte hätten das gemeindliche Einvernehmen "rechtswidrig" verweigert, hieß es in der Begründung der Behörde. Und: Die Gründe, die die Gemeinde vorbrachte, seien nicht haltbar.