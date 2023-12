Obergriesbach

Lob und Kritik am Winterdienst in Obergriesbach

Freie Straßen und zugeschüttete Einfahrten sorgten für Lob und Beschimpfungen, die sich gleichermaßen an den Winterdienst in Obergriesbach richteten.

Plus Die massiven Schneefälle haben auch den Winterdienst in Obergriesbach in Atem gehalten. Dafür bekommt er viel Lob. Es gibt aber auch Kritik.

Von Stefanie Brand

Kaum ein Thema spaltet die Meinungen der Menschen wohl so sehr wie das Wetter. Mit Blick auf die massiven Schneefälle in jüngster Zeit trafen ganz unterschiedliche Meinungen zum Schnee insbesondere die Mitarbeitenden im Winterdienst der Gemeinde Obergriesbach. Zum einen richteten die Mitglieder des Gemeinderats sowie der Rathauschef ein großes Dankeschön an den Winterdienst, berichtete Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann auf Nachfrage aus der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Zum anderen erreichten die Gemeinde auch zahlreiche Beschwerden.

Freuen sich die Autofahrer über freigeräumte Straßen im Gemeindegebiet, wofür der Winterdienst ausdrücklich gelobt wurde, bedeutet das für den einen oder anderen Anwohner auch: In der Einfahrt liegt Schnee, der das Hinausfahren aus der Einfahrt erschwert. Lösbar sei dieses Problem nicht, denn für die Schneemassen könne der Winterdienst herzlich wenig, erklärte Hörmann und machte aus einem Unverständnis über die Beschimpfungen keinen Hehl.

