MV Obergriesbach ehrt langjährige Mitglieder

Beim Vereinsabend zum 50. Geburtstag des MVO werden Ehemalige und Aktive ausgezeichnet.
    Zahlreiche Ehemalige und Aktive wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft im Musikverein Obergriesbach geehrt. Hintere Reihe von links: Elisabeth Failer, Xaver Failer, Josef Limmer, Thomas Failer, Christine Schwaiger und Anton Rast; vordere Reihe von links: Anastasia Limmer, Erika Buchmann, Hubert Rast, Martin Weiß und Vorstand Johann Kern.  Foto: Harald Jung

    Der Musikverein Obergriesbach feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Die Gründungsversammlung fand am 11. Oktober 1975 statt. Exakt zum selben Datum wurde das Jubiläum jetzt bei einem Vereinsabend gefeiert. Zahlreiche Ehemalige und Aktive wurden dabei für ihre langjährige Mitgliedschaft im MV Obergriesbach geehrt.

