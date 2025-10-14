MV Obergriesbach ehrt langjährige Mitglieder

Der Musikverein Obergriesbach feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Die Gründungsversammlung fand am 11. Oktober 1975 statt. Exakt zum selben Datum wurde das Jubiläum jetzt bei einem Vereinsabend gefeiert. Zahlreiche Ehemalige und Aktive wurden dabei für ihre langjährige Mitgliedschaft im MV Obergriesbach geehrt.

