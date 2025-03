Nachbarschaftslärm ist Thema im Gemeinderat

Welche Regelungsmöglichkeiten gibt es bei Nachbarschaftslärm? Mit dieser Frage, aufgeworfen in der Bürgerversammlung, beschäftigt sich der Obergriesbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 25. März. Unter anderem geht es außerdem um den Neubau der Wasserleitung in der Straßmair Allee und im Thal, den Austausch der Fenster auf der Nordseite der Gemeindekanzlei und eine Ersatzpflanzung für die gefällte Scheinzypresse im Zahlinger Friedhof. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turnhalle der alten Schule. (AZ)