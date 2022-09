Obergriesbach

Neuer Zegos-Pfarrer Tobias Seyfried ist ins Amt eingeführt

Pfarrer Tobias Seyfried wurde in Obergriesbach feierlich in sein Amt eingeführt. Dekan Stefan Gast (links) gegenüber erneuerte er sein Weiheversprechen.

Plus Die Pfarreiengemeinschaft Zegos begibt sich mit ihrem neuen Pfarrer auf neue Wege. Er bekommt aber das gleiche Geschenk wie sein Vorgänger vor 21 Jahren.

Mit der Amtseinführung von Pfarrer Tobias Seyfried beginnt in der Pfarreiengemeinschaft Zegos nach 21 Jahren eine neue Ära. Der neue Pfarrer wurde erwartungsvoll mit großem Bahnhof empfangen. 16 Vereine aus den fünf Pfarreien Zahling, Edenried, Griesbeckerzell, Obergriesbach und Sulzbach holten den Pfarrer am Sonntag in Obergriesbach vor dem Pfarrhaus zum Kirchenzug und Einzug in die Kirche St. Stephan ab. Begleitet wurde der neue Pfarrer von 32 Ministrantinnen und Ministranten sowie 15 Mitbrüdern aus dem Dekanat Aichach-Friedberg und aus seinen vorherigen Wirkungsstätten.

