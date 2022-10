Obergriesbach bietet Kindern helle und offene Räume im Untergeschoss

Plus Im unteren Stock der alten Schule ist Platz für eine weitere Kindergarten- und eine Krippengruppe. Auf die Erweiterung der Kita ist die Gemeinde stolz.

Nach einem Jahr der Umbau- und Erweiterungsphase hat die Gemeinde Obergriesbach die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ am Mittwoch mit einem kleinen Festakt eingeweiht. Zwei Gruppenräume sind dazugekommen, davon eine für Krippenkinder, die zuvor im Lehrerwohnhaus untergebracht waren.