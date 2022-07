Obergriesbach erleidet mit Funkmast-Klage Schiffbruch vor Gericht

Plus Seit über einem Jahr steht der neue Funkmast in Obergriesbach. Trotzdem hatten Gegner noch eine Hoffnung. Das sieht nach einem Urteilsspruch anders aus.

Der umstrittene Obergriesbacher Funkmast steht schon seit über einem Jahr. Trotzdem glomm bei vielen im Ort ein Fünkchen Hoffnung, diesen eventuell wieder loszuwerden. Dieses Fünkchen ist nun endgültig erloschen. Denn das Landgericht Münster hat inzwischen eine Entscheidung gefällt. Und die ist eindeutig ausgefallen.