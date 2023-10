Obergriesbach

vor 17 Min.

Obergriesbach vergibt Aufträge für Kanal und Wasserleitungen

In Obergriesbach wird in der Brunnen- und der Zeller Straße der Kanal erneuert.

Plus In der Brunnen- und in der Zeller Straße stehen umfangreiche Arbeiten bevor. Der Gemeinderat Obergriesbach vergibt die Aufträge.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Mit einem Gedenken an Altbürgermeister Josef Schwegler, der vor Kurzem gestorben ist, begann die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in Obergriesbach. Bürgermeister Jürgen Hörmann verlas einen Nachruf, den die Partnergemeinde Eltendorf aus dem Burgenland mit ihrem Ortsteil Zahling an die Gemeinde Obergriesbach samt deren Ortsteil Zahling gerichtet hat. Hörmann bedankte sich bei allen, die an der Beerdigung teilgenommen und sich eingebracht haben wie Feuerwehr und Bauhof sowie für die Fahnenabordnungen.

Anschließend stieg das Gremium, das vollzählig zur Sitzung erschienen ist, in die Tagesordnung ein. Sie begann mit einer Formalie. Im Jahr 2016 nahm das Gemeinderatsgremium nämlich fälschlicherweise die örtliche Rechnungsprüfung für die Jahre 2013 und 2014 an, obgleich diese zu beschließen gewesen wären. Dies holte das aktuelle Gremium nun – unter Kopfschütteln – nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen