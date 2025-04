Problemlose Rechnungsprüfung

Ruckzuck vorbei war die Obergriesbacher Gemeinderatssitzung am Dienstag. Johannes Asam, der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, hatte nur eine kleine Anmerkung zum Haushaltsjahr 2023. Demnach sollen Kleinstbeschaffungen, die beispielsweise im Kindergarten und im Bauhof anfallen, künftig besser zusammengefasst werden. Weitere Anmerkungen gab es nach Rückfrage bei Daniel Schulz, Zweiter Bürgermeister, nicht. Einstimmig beschloss das Gremium die Jahresrechnung und die Entlastung der Jahresrechnung. Auch die formlose Bauvoranfrage zur Errichtung eines Doppelhauses in der Annastraße nickte das Gremium einstimmig ab. Das dort stehende Gebäude wird abgerissen. Außerdem teilte Schulz mit, dass die Gemeindekanzlei in Obergriesbach in den Osterferien vom 14. April bis 27. April geschlossen ist. Anliegen nimmt die Verwaltungsgemeinschaft Dasing entgegen. (brast)