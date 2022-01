Obergriesbach

05:58 Uhr

Rast-Brüder aus Obergriesbach machen als Profimusiker Karriere

Quirin und Florian Rast stehen als Hornist beziehungsweis als Trompeter fest unter Vertrag in Düsseldorf und Dortmund.

Plus Trompeter Florian Rast steht in Dortmund unter Vertrag, Bruder Quirin als Hornist in Düsseldorf. Warum beide immer gerne zu ihren Wurzeln zurückkehren.

Von Martin Golling

Seit Jahrzehnten ist die Obergriesbacher Familie Rast Garant für klare Klänge aus Blech- und bisweilen sogar aus Holzblasinstrumenten. Derzeit verdienen gleich mehrere Rast-Musiker als Profis ihr Gehalt in Deutschland. Zu dieser Riege gehören auch die Söhne von Josef und Sieglinde Rast, Florian und Quirin.

