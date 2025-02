Obergriesbach will für den Katastrophenfall gerüstet sein

Braucht die Gemeinde Obergriesbach ein Notstromaggregat? „Hoffentlich brauchen wir es nie, aber für den Preis ist das Geld für unsere Zwecke gut angelegt“, war die Antwort von Daniel Schulz, dem Zweiten Bürgermeister Obergriesbachs, am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung. Auf die Agenda kam das Thema, weil sich die Gemeinde bereits seit Längerem um ein Notstromaggregat bemüht hat, es auf dem Markt aber mitunter nur recht spärlich Angebote gab. Nun habe eine Firma aus Leverkusen ein Angebot abgegeben, wofür sich letztlich der Gemeinderat einstimmig aussprach. In der Sitzung fehlten Erster Bürgermeister, Jürgen Hörmann sowie die Gemeinderäte Manfred Kern und Simon Achter.

