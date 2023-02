Obergriesbach

07:00 Uhr

Sanitäranlagen im ehemaligen Schulhaus in Obergriesbach sollen saniert werden

Früher wurden hier Kinder unterrichtet. Inzwischen wird das ehemalige Schulhaus in Obergriesbach aber anderweitig verwendet.

Plus Der Gemeinderat beschließt, Angebote für eine Sanierung der Toiletten im Erd- und Obergeschoss einzuholen, obwohl die Nutzung des Obergeschosses noch unklar ist.

Die Sanierung im ehemaligen Schulhaus in Obergriesbach kann in die nächste Runde gehen. Zumindest hat das Gemeinderatsgremium am Dienstagabend beschlossen, dass Bürgermeister Jürgen Hörmann örtliche Firmen anschreiben soll, um Angebote für die Sanierung der Sanitäranlagen im Erd- und Obergeschoss einzuholen.

