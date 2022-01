Obergriesbach

12:00 Uhr

Schwimmkurse händeringend gesucht – doch Trainerin findet kein Bad

Plus Sonya Löbel aus Obergriesbach bringt Kindern seit zwölf Jahren das Schwimmen bei. Doch es wird immer schwieriger für sie, ein passendes Bad zu finden.

Von Stefanie Brand

Zweimal pro Woche trainierten die Buben und Mädchen eifrig mit ihrer Schwimmtrainerin Sonya Löbel, um bald sicher schwimmen zu können - am Donnerstag war das zum letzten Mal möglich. Der Obergriesbacherin steht nun kein Hallenbad mehr zur Verfügung. Und das in Zeiten, in denen Kinder teilweise über ein Jahr lang auf einen Platz in einem Schwimmkurs warten müssen.

