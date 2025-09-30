Icon Menü
Obergriesbach: Sie sind seit 40 Jahren Mitglied im Gartenbauverein

Obergriesbach

Sie sind seit 40 Jahren Mitglied im Gartenbauverein

Der Obergriesbacher Verein ehrt im Rahmen seines Jubiläums langjährige Mitglieder.
    Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: (von links) Elisabeth Sander, Leo Rauh, Paul Lenz, Alois Dunau, Helga Kraus, Hubert Mayr, Ehrenmitglied Wally Freudling und Vorsitzender Alexander Nenninger. Freudling, ehemalige Vorsitzende, wurde für ihre Verdienste um den Verein zudem mit einem Blumenstrauß bedacht.
    Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: (von links) Elisabeth Sander, Leo Rauh, Paul Lenz, Alois Dunau, Helga Kraus, Hubert Mayr, Ehrenmitglied Wally Freudling und Vorsitzender Alexander Nenninger. Freudling, ehemalige Vorsitzende, wurde für ihre Verdienste um den Verein zudem mit einem Blumenstrauß bedacht. Foto: Katharina Wachinger

    Im Rahmen der Feier zum 75-jährigen Jubiläum des Gartenbauvereins Obergriesbach wurden langjährige Mitglieder geehrt. Vorsitzender Alexander Nenninger überreichte den Mitgliedern jeweils die Ehrenurkunde und -nadel. Berthold Schmitt, (nicht auf dem Bild) der die Festschrift gestaltet hatte, wurde zudem mit einem Präsent bedacht: (von links) Elisabeth Sander, Leo Rauh, Paul Lenz, Alois Dunau, Helga Kraus, Hubert Mayr, Ehrenmitglied Wally Freudling und Vorsitzender Alexander Nenninger. Freudling, ehemalige Vorsitzende, wurde für ihre Verdienste um den Verein zudem mit einem Blumenstrauß bedacht.

