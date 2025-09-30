Sie sind seit 40 Jahren Mitglied im Gartenbauverein

Im Rahmen der Feier zum 75-jährigen Jubiläum des Gartenbauvereins Obergriesbach wurden langjährige Mitglieder geehrt. Vorsitzender Alexander Nenninger überreichte den Mitgliedern jeweils die Ehrenurkunde und -nadel. Berthold Schmitt, (nicht auf dem Bild) der die Festschrift gestaltet hatte, wurde zudem mit einem Präsent bedacht: (von links) Elisabeth Sander, Leo Rauh, Paul Lenz, Alois Dunau, Helga Kraus, Hubert Mayr, Ehrenmitglied Wally Freudling und Vorsitzender Alexander Nenninger. Freudling, ehemalige Vorsitzende, wurde für ihre Verdienste um den Verein zudem mit einem Blumenstrauß bedacht.

