Soldatenverein lässt‘s an Silvester krachen

Nach dem Jahresabschlussgottesdienst an Silvester bot der Krieger- und Soldatenverein Obergriesbach auf dem Kirchplatz Gulaschsuppe und Glühwein gegen eine Spende an. Währenddessen ließ die Böllergruppe des Vereins ihre Böller knallen. Viele Kirchgänger nahmen das Angebot gerne an und beteiligten sich an dem gemütlichen Beisammensein, worüber sich der Verein sehr freute. Er dankte der Familie Lunz, die das nötige Geschirr und die Verkaufshütten kostenlos bereit stellte. Der Erlös geht an die Pfarrgemeinde für die Renovierungsarbeiten am Pfarrhaus. (hfr)