Sportverein stimmt sich auf sein Jubiläumsjahr ein

Mit einer gut besuchten Mitgliederversammlung im Gemeinschaftshaus hat der Sportverein Obergriesbach (SVO) das vergangene Jahr Revue passieren lassen und einen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Insgesamt 47 stimmberechtigte Mitglieder waren anwesend.

Vorstand Alexander Langer hob die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen hervor: Ende 2024 zählte der SVO 473 Mitglieder, aktuell sind es 517. Dieser Zuwachs ist vor allem auf die Einführung neuer Sportangebote wie Zumba, Zumba Kids, Aerobic und Sitzgymnastik zurückzuführen. Besonders die reibungslose Integration der Tischtennisabteilung vom TC Obergriesbach wurde positiv erwähnt. Zuwächse gibt es auch beim Fußball, vor allem beim Nachwuchs. Das Programm des SVO ist breit gefächert und hat für alle Altersgruppen Angebote.

Jugendleiter Albert Müller berichtete über die vielfältigen Aktivitäten, bei denen Spaß und Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Der SVO stellt Mannschaften in allen Altersklassen. Dies gelingt durch die Bildung von Spielgemeinschaften mit dem SC Griesbeckerzell, der SG Mauerbach, den WF Klingen, dem FC Affing und der DJK Gebenhofen. Besonders erfreulich ist der Zulauf bei den Mädchen und den Fußball-Zwergen.

Kassier Markus Asam präsentierte eine positive Finanzbilanz: Das erwirtschaftete Plus wird nötig sein, um die hohen Nebenkosten des Vorjahrs zu decken und die anstehende Investition in eine eigene PV-Anlage mit Speicher stemmen zu können. Bei den Neuwahlen standen die beiden Jugendleiter Albert Müller und Roman Zagler nicht mehr zur Wahl, zum neuen Jugendleiter wurde Michael Finkenzeller gewählt. Max Reisch, bisher 2. Kassier, übernimmt das Amt des 1. Kassiers. Sein Vorgänger Markus Asam rückt ins zweite Glied. Die neuen Positionen der Abteilungsleitung Tischtennis und Breitensport wurden mit Frank Honisch und Sandra Koziol besetzt. Für die seit zwei Jahren vakante Position des weiteren Vorsitzenden in der Doppelspitze konnte kein Kandidat gefunden werden.

Für das 100-jährige Bestehen, das der Verein vom 9. bis 12. Juli 2026 feiert, laufen bereits die Vorbereitungen. Simon Achter betonte die Bedeutung des Engagements aller Mitglieder für einen reibungslosen Ablauf des Festwochenendes.

