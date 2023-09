Obergriesbach

Starkregen hat Feldwege und Straßenbankette schwer beschädigt

Plus Der Gemeinderat Obergriesbach sorgt sich über die Haftung, wenn Radfahrer auf den beschädigten Wegen stürzen. Noch wichtiger sind ihnen aber die Bankette.

Von Stefanie Brand

Im Gemeindegebiet Obergriesbach könnte es noch eine Weile dauern bis die Feldwege nach den Starkregenereignissen wieder so hergerichtet sind, dass Radfahrer sich sicher darauf fortbewegen können. Mit dieser Information, die Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann am Ende der Gemeinderatsitzung am Dienstagabend platzierte, trat er eine Diskussion im Gremium los, die mit dem Tenor endete: Radfahrer müssen mit Menschenverstand und Eigenverantwortung unterwegs sein. Die größere Baustelle jedoch könnten die Straßenbankette sein.

Gemeinderat Manfred Kern sorgte sich um die Haftungsfrage, die geklärt werden müsste, wenn auf einem gemeindlichen Feldweg ein Radfahrer stürzt. Hans Greppmeier riet dazu, wegen der Haftungsfrage bei der Versicherung nachzufragen und erklärte: Die Alternative sei, die stark beschädigten Feldwege zu sperren, denn weder der Bauhof noch ein externer Dienstleister könne ad hoc alle Schäden beheben. Die größten Löcher seien sofort behoben worden, so Hörmann. Auch Schilder wurden angebracht.

