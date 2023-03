Überteuerte Preise für Bauplätze? In Zahling formiert sich Widerstand

Plus Die Preise für Bauplätze im Baugebiet "Am Wiesenrand" stoßen im Obergriesbacher Ortsteil auf Kritik. Dem Bürgermeister wurde eine Unterschriftenliste übergeben.

Seit Februar sind die Baupreise für das neue Baugebiet „Am Wiesenrand“ im Obergriesbacher Ortsteil Zahling bekannt. Wer nördlich der Aichacher Straße bauen möchte, muss 380 Euro pro Quadratmeter plus Nebenkosten für den Bauplatz berappen. Seit Mitte März mehren sich die Stimmen im Ort, dass einige Bürgerinnen und Bürger diese Preisgestaltung nicht so einfach hinnehmen möchten. Nun wurde Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann eine Unterschriftenliste übergeben.

189 Unterschriften finden sich darauf. Über ihnen steht: „Wir, die Zahlinger Bürgergemeinschaft, möchten mit der nachfolgenden Unterschriftenliste unsere Unzufriedenheit über die hohen Baulandpreise im Zahlinger Neubaugebiet zum Ausdruck bringen.“

Gemeinderat Obergriesbach hält mehrheitlich an Beschluss zu Baupreisen fest

Grund genug für eine nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend. Bei ihr wurde allerdings mit 10:3 Stimmen beschlossen, am Gemeinderatsbeschluss zu den Grundstückspreisen festzuhalten. Hörmann zufolge wäre es rechtlich möglich gewesen, den Beschluss zurückzunehmen. Allerdings bestehe keine Notwendigkeit dazu, heißt es seitens der Verwaltungsgemeinschaft Dasing. Zwischenzeitlich habe eine Ausschreibung stattgefunden: 14 Bewerberinnen und Bewerber haben sich auf sechs Bauplätze beworben.

Bauplatzvergabe in Zahling 1 / 2 Zurück Vorwärts Baugebiet Insgesamt besteht das Baugebiet "Am Wiesengrund" im Obergriesbacher Ortsteil Zahling aus 20 Grundstücken. Erster Vergabeschritt Im ersten Schritt werden sechs Bauplätze vergeben, wie Bürgermeister Jürgen Hörmann erklärte. Sie sind frei wählbar. Bewerbungsfenster Das Bewerbungsfenster für diese ersten sechs Bauplätze ist zwischen dem 22. Februar und dem 21. März geöffnet.

Weitere Bauplätze Je nach Nachfrage können weitere Bauplätze zeitnah zum Verkauf angeboten werden. Vergabeverfahren Details zum Baugebiet und zu den Vergabe- und Bewerbungsregularien sind online abrufbar oder in der Gemeindekanzlei erhältlich. Dort sind unter anderem auch Vergabekriterien zu finden, die die Bauplatzvergabe positiv beeinflussen können – wie etwa, dass die Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ort stammen, in einem Verein aktiv sind, eine Tätigkeit ausüben, die dem Gemeinwohl zugutekommt, ein Funktionsträger sind oder für Kinder oder pflegebedürftige Personen sorgen. (brast)

Zudem sei die Preisgestaltung rechtssicher, so die Verwaltung. Sie führt weiter aus, dass eine Veräußerung unter Wert nur bei einem speziellen Grund zulässig wäre - beispielsweise wenn die Gemeinde günstigen Wohnraum für sozial Benachteiligte bereitstellen wollte. Dann jedoch müsste das bei der Vergabe berücksichtigt werden.

Hälfte der Bewerber in erster Bewerbungsphase stammt aus dem Ort

Zum Tragen kommt das für das Zahlinger Baugebiet allerdings nicht. Mehrheitlich beschlossen die Räte, an der Preisgestaltung festzuhalten. Johannes Asam erklärte: Der Erwerb eines Baugrundstücks sei grundsätzlich teuer – und zwar wegen der allgemeinen Marktlage. Der Gemeinderat habe sich an die Verantwortung für das Gemeindevermögen gehalten. So sei am Ende der Preis gefunden worden.

Rathauschef Jürgen Hörmann ergänzte: „Das Gemeinwohl steht hier vor dem Eigenwohl.“ Das Grundprinzip des Baugebiets bleibe bestehen: Mit den insgesamt 20 Bauplätzen solle Wohnraum geschaffen werden, vornehmlich für Bürgerinnen und Bürger des Ortes. Diese Idee ging bei der ersten Bewerbungsphase offenbar auf: Knapp die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber stammen aus dem Ort. Dass der Quadratmeterpreis von 380 Euro mit dem Einkaufspreis gegengerechnet oder gar behauptet werde, dass die Gemeinde den Gewinn „ins eigene Sackerl“ stecke, wie Hörmann die Überbringer der Unterschriftenliste zitiert, sei „befremdlich“.

Drei Ratsmitglieder hätten Gemeinderatsbeschluss gerne aufgehoben

Aus alten Unterlagen gehe zwar hervor, dass der Quadratmeterpreis der Nettobaufläche von 12.000 Quadratmetern im Jahr 2016/2017 bei 63 Euro pro Quadratmeter gelegen haben muss. Nach Abzug aller Kosten lande das Plus, das jede Gemeinde beim Verkauf von Baugrundstücken erwirtschaftet, jedoch in der Gemeindekasse. Stabile Kindergartengebühren, wichtige Serviceleistungen, wie sie etwa der Bauhof beim Winterdienst übernimmt, oder Sanierungsmaßnahmen können so umgesetzt werden.

Simon Achter, der bereits bei der Verkündung der Baulandpreise im Februar seinen Unmut über die Preisgestaltung kundtat, stimmte – ebenso wie seine Gemeinderatskollegen Peter Liebl und Manfred Kern – dagegen, dass die Preise auf dem beschlossenen, hohen Niveau bleiben. Er blieb damit seiner Linie treu. Auf Rückfrage erklärte er: Er habe sich einen Kompromiss gewünscht. So hätte beispielsweise der größere Bauplatz „auf dem freien Markt“ verkauft werden können. Mit den höheren Marktpreisen hätten günstigere Preise für ortsansässige Häuslebauer rausspringen können, so Achter. Diese Kompromisslösung fand allerdings kein Gehör.

Bürgermeister von Obergriesbach: Bürgerbegehren wäre rechtlich zulässig

Was die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Unterschriftenliste nun vorhaben, ist nicht bekannt. Vorsorglich hatte sich Hörmann dazu bei der Verwaltung informiert und erklärt: Ein Bürgerbegehren wäre rechtlich zulässig.