Obergriesbach

vor 51 Min.

Ukrainische Geflüchtete feiern Weihnachten: "Diesmal ist alles anders"

Plus Viele ukrainische Geflüchtete feiern 2022 Weihnachten ohne ihre Familie. Wie erleben sie diese Zeit im Landkreis und welche ukrainischen Bräuche gibt es?

Von Lara Voelter

Ein paar Geldscheine haben die ukrainischen Bewohnerinnen der ehemaligen Schlosswirtschaft in Obergriesbach an den Tannenbaum im Gemeinschaftsraum gehängt. Papiergeld. Denn das soll Glück und Wohlstand bringen und Hoffnung geben, sagt Alina Khrin. Sie ist eine der Frauen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind und in Obergriesbach eine Bleibe gefunden haben. Vor allem Hoffnung können die ukrainischen Familien gut gebrauchen. Weihnachten möchten sie trotz des Krieges feiern – nach ukrainisch-deutscher Art.

