Obergriesbach

vor 45 Min.

Umbau im Obergriesbacher Kindergarten stockt - doch die Zeit drängt

Plus Während sich die Arbeiten am Kindergarten in Obergriesbach verzögern, schreitet die Renovierung des Schützenheims voran. Jetzt gibt es dafür einen Zuschuss.

Von Stefanie Brand

Voraussichtlich bis Juni oder Juli werden die Renovierungsarbeiten andauern, die derzeit im Hubertus-Schützenverein in Obergriesbach umgesetzt werden. Nun können sich die Schützen über einen Zuschuss seitens der Gemeinde freuen: In der Gemeinderatsitzung am Dienstagabend stimmte das Ratsgremium einem Zuschuss in Höhe von 5500 Euro für die Renovierungsarbeiten zu.

