Umnutzung eines Stalls sorgt für Debatte im Obergriesbacher Gemeinderat

Plus Darf ein Rinderstall bei Obergriesbach künftig als Lagerhalle für Campingfässer genutzt werden? Die Meinungen im Obergriesbacher Gemeinderat gehen auseinander.

Mit einem haarscharfen Abstimmungsergebnis endete die zweite Diskussionsrunde im Obergriesbacher Gemeinderat zur Nutzungsänderung eines bestehenden Rinderstalls westlich der Staatsstraße AIC 10. Sechs Gemeinderatsmitglieder sprachen sich dafür aus, sechs waren dagegen.