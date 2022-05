Unbekanntes Fahrzeug durchtrennt Telefonleitung in Obergriesbach

Vermutlich am Freitag bis 15 Uhr wird die über der Schloßstraße verlaufende Telefonleitung abgerissen und beschädigt. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar.

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat eine Telefonleitung, die über der Schloßstraße in Obergriesbach verläuft, abgerissen und beschädigt. Auch das Fahrzeug ist bislang noch unbekannt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei vermutlich am Freitag, 6. Mai, bis circa 15 Uhr. Wie hoch der entstandene Schaden sei, könne derzeit nicht beziffert werden, heißt es weiter. Um den Verursacher oder die Verursacherin zu finden, bittet die Polizei um Mithilfe. Wer eine Beobachtung gemacht hat, soll sich an die Polizeiinspektion Aichach unter 08251/8989-11 wenden. (inaw)