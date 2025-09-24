Unterhaltsame Stücke von den MVO-Blechbläsern

Bei der September-Matinee im Rahmen des 50-jährigen Bestehen des Musikvereins Obergriesbach unterhielten die Blechbläser mit unterhaltsamen Melodien. Die Zuhörer dankten mit viel Applaus. Die nächste Matinee findet am Sonntag, 9. November, ab 11 Uhr im Gemeinschaftshaus statt. Bereits am Samstag, 11. Oktober, gestaltet der MVO eine Messe für die verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche in Obergriesbach. Danach findet ein Ehrungsabend für verdiente Mitglieder statt.
Obergriesbach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden