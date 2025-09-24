Icon Menü
Obergriesbach: Unterhaltsame Stücke von den MVO-Blechbläsern

Obergriesbach

Unterhaltsame Stücke von den MVO-Blechbläsern

Musikverein gestaltet Sonntags-Matinee. Ehrungsabend für Mitglieder steht an.
    • |
    • |
    • |
    Bei der September-Matinee im Rahmen des 50-jährigen Bestehen des Musikvereins Obergriesbach unterhielten die Blechbläser mit unterhaltsamen Melodien.
    Foto: Johann Kern

    Bei der September-Matinee im Rahmen des 50-jährigen Bestehen des Musikvereins Obergriesbach unterhielten die Blechbläser mit unterhaltsamen Melodien. Die Zuhörer dankten mit viel Applaus. Die nächste Matinee findet am Sonntag, 9. November, ab 11 Uhr im Gemeinschaftshaus statt. Bereits am Samstag, 11. Oktober, gestaltet der MVO eine Messe für die verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche in Obergriesbach. Danach findet ein Ehrungsabend für verdiente Mitglieder statt.

