Unterhaltsame Stücke von den MVO-Blechbläsern

Bei der September-Matinee im Rahmen des 50-jährigen Bestehen des Musikvereins Obergriesbach unterhielten die Blechbläser mit unterhaltsamen Melodien. Die Zuhörer dankten mit viel Applaus. Die nächste Matinee findet am Sonntag, 9. November, ab 11 Uhr im Gemeinschaftshaus statt. Bereits am Samstag, 11. Oktober, gestaltet der MVO eine Messe für die verstorbenen Mitglieder in der Pfarrkirche in Obergriesbach. Danach findet ein Ehrungsabend für verdiente Mitglieder statt.

86573 Obergriesbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikverein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehrungsabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis