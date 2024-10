In mehreren Straßen in Obergriesbach blieben in den vergangenen Tagen die Straßenlaternen aus. Erstmals am vergangenen Montag, doch auch an den darauffolgenden Tagen gab es Probleme.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obergriesbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straßenlaterne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis