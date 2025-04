Was der Musikverein bei seiner zweiten Matinee zum Jubiläum bietet

Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten sonntäglichen Matinee vor zwei Wochen lädt der Musikverein Obergriesbach am Sonntag, 6. April, zur zweiten Matinee. Diese Sonntagsvormittagsveranstaltungen sind Bestandteil des Programms im Jubiläumsjahr. Der Musikverein feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen.

Der Matineen-Auftakt zuletzt war mehr als erfolgreich, denn der Übungsraum wurde regelrecht gestürmt und am Ende spendeten die über 100 Besucherinnen und Besucher den Musikern auf der Bühne beinahe frenetischen Beifall. Während zum Auftakt der kleinen Konzertserie der Gesang im Vordergrund stand, dürfte es am kommenden Sonntag etwas lauter werden, denn Dirigent Sepp Rast wird dazu die Blechbläser auf die Bühne holen. Gespielt wird in unterschiedlichen Formationen.

Konzert in Obergriesbach: Mit Pauken und Trompeten ins Jubiläumsjahr

Den Anfang machen die Trompeter unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten ins Jubiläumsjahr“. Danach folgen ebenso tiefe wie charmante Tuba-Töne. Weiter macht – und darauf darf man besonders gespannt sein – eine Blechbläserformation, die mit drei Posaunen und einem Waldhorn besetzt ist. Von Volksweisen bis Filmmusik reicht im letzten Teil das Repertoire des Bläser-Nachwuchses. Nach dem Konzert stellen die Musiker auf Wunsch ihre Instrumente vor und laden zum Ausprobieren ein. Dieses Angebot richtet sich vor allem auch an Kinder und Jugendliche.

Beginn der Matinee ist um 11 Uhr im Gemeinschaftshaus, Ende gegen 12 Uhr. Der Eintritt ist frei, an einer kleinen Bar gibt es ein Gläschen Prosecco und andere Erfrischungsgetränke (gegen Spenden). Platzreservierungen können nicht vorgenommen werden. (haju)