Wasserpreis in Obergriesbach steigt deutlich und rückwirkend

Plus Ab Januar kostet ein Kubikmeter Wasser 3,41 Euro. Das ist deutlich mehr als in den vergangenen vier Jahren. Warum der Gemeinderat den Beschluss erst jetzt fasste.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend fiel eine Entscheidung zur Erhöhung der Trinkwassergebühren, die das Obergriesbacher Gremium gerne bereits in der Dezembersitzung gefällt hätte – doch das erforderliche Zahlenwerk für die Berechnung lag im Dezember nicht vor. Markus Treffler, Kämmerer in der Verwaltungsgemeinschaft Dasing, betonte, wie unzufrieden man auch in der Verwaltung ist, dass nun erst im Januar die Trinkwasser-Gebührenkalkulation beschlussreif vorliegt. Um diese „unglückliche Situation“, wie die Verzögerung bereits in der Dezembersitzung bezeichnet wurde, nachhaltig aufzulösen, erklärte Treffler, dass die Verwaltung die Daten künftig früher einfordere.

Vorgestellt wurden jetzt zwei Varianten: die Erhöhung des Verbrauchspreises auf 3,30 Euro pro Kubikmeter oder alternativ die Erhöhung des Verbrauchspreises auf 3,41 Euro pro Kubikmeter. Auf einen niedrigeren Wasserpreis von 3,30 Euro pro Kubikmeter kam das Beraterteam der Firma Schüllermann und Partner, weil Zuschüsse und Zuwendungen in der Kalkulation die Verbrauchsgebühr minderten. Bei der zweiten Variante mit 3,41 Euro fließen Zuwendungen und Zuschüsse, die nicht gebührenmindernd verrechnet werden, in eine Sonderrücklage. Final fiel die Entscheidung einstimmig: Rückwirkend ab dem 1. Januar kostet ein Kubikmeter Wasser 3,41 Euro.

