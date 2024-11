Wohn- und Geschäftshäuser sind Thema im Gemeinderat

Um eine Bauvoranfrage zur Errichtung von Wohn- und Geschäftsgebäuden an der Straße Am Bahnhof 6 geht es in der öffentlichen Sitzung des Obergriesbacher Gemeinderats am Dienstag, 19. November. Weitere Themen sind die Vergabe der Kanalsanierung an der Straßmair Allee und Im Thal sowie eine Nutzungsänderung von Kellerräumen zu Wohnräumen am Buchenweg. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Turnhalle der alten Schule. (AZ)