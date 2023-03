Bayerische Lieder mit amüsanten und nachdenklichen Texten im Canada

Manni Fritsch, Michi Dietmayr und die Oxnriader Notenschinda versprechen drei unterhaltsame Abende im Wirtshaus Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach.

Auf der Kleinkunstbühne im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach geht es diese Woche dreimal rund. Wie es in einer Mitteilung heißt, gibt am Donnerstag, 9. März, der über Aichachs Stadtgrenzen bekannte Manni "Boandl" Fritsch mit seiner Musikbox den Startschuss. Musikkabarettist Michi Dietmayr, der vielen aus der BR-Serie "Dahoam is dahoam" bekannt ist, will am Samstag, 11. März, für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Zum Dämmerschoppen spielen am Sonntag, 12. März, die Oxnriader Notenschinda auf - mit zwei Flügelhörnern, einer Tuba und einer Ziach.

Manni Fritsch, der legendäre Boandlbräu, spielt sein Solo im Mauerbacher Bräustüberl. Auf dem Programm stehen Lieder aus vielen Jahrzehnten in Deutsch, Englisch, Französisch und in bayerischer Sprache zum Zuhören, Mitsingen oder einfach nur Biertrinken. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um circa 20.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, es gilt das Motto: Hut tut gut.

Michi Dietmayr spielt im Canada das Beste aus 30 Jahren

"30 Jahre Liedermacherei & mehr" heißt es am Samstag, 11. März, wenn Michi Dietmayr im Canada zu Gast ist. Der Künstler ist laut Mitteilung bekannt als "Polizist Haas" und fester Bestandteil von "Dahoam is dahoam". Er war in den vergangenen drei Jahrzehnten mal mit Solo-Programm, mal mit Band und später mit Kollegen der Formation "3 Männer – nur mit Gitarre" unterwegs. Was ursprünglich mit größtenteils ernsten, nachdenklichen Songs begann, wandelte sich im Laufe der Zeit in musikkabarettistische, zunehmend lustige Texte. Doch auch seine ruhigen Lieder sind ihm wichtig.

Diesmal kommt er mit einem bunten "Best-of-Mix" aus schönen, lustigen, nachdenklichen, unterhaltsamen, verträumten und partytauglichen Liedern nach Obermauerbach. "Mit all meinen Lieblingsliedern aus 30 Jahren Liedermacherei. Aber auch mit dem, was beim Auftritt auf Eurer Bühne spontan dazu kommt", verspricht Dietmayr. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um circa 20.15 Uhr. Karten können im Vorverkauf online unter www.canada-mauerbach.de oder - falls noch verfügbar - an der Abendkasse erworben werden.

Oxnriader Notenschinda mischen die Wirtsstuben auf

Mit ihrer Musik im Wirtshaus spielen die Oxnriader Notenschinda am Sonntag, 12. März, um 19 Uhr im Bräustüberl zum Dämmerschoppen auf. Zwei Flügelhörner, eine Tuba und eine Ziach - in dieser Besetzung präsentiert die Gruppe seit Sommer 2022 überwiegend bayerische Musik. Aber auch moderne Originalkompositionen für Flügelhörner oder für die Ziach, die steirische Harmonika, gehören zum Repertoire. Im Jahr 2023 geht es in die Wirtsstuben Bayerns.

Die Oxnriader Notenschinda sind Markus Knoll, Vorsitzender und Musiker bei den Pipinsrieder Musikanten sowie Musiker bei den Mondscheinbrüdern und Piazza sowie Laura Knoll, ebenfalls Musikerin bei den Pipinsrieder Musikanten, Erwin Fraunhofer, Musiker bei verschiedenen Big Bands, und Oliver Denk, Steirer Lump. Tisch- und Platzreservierungen sind - wie für Manni Fritsch - per Mail an info@canada-mauerbach.de oder per Telefon unter 08251-1860 (AB) möglich. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (AZ)