Canada startet mit Big Band-Nacht in den Kultursommer

"Baritone and Friends" eröffnen am 24. Mai den Canada-Kultursommer. Später kommt Lizzy Aumeier. Aber das ist noch nicht alles.

Eine Big Band-Nacht bildet den Auftakt für den Kultursommer beim Canada in Obermauerbach ( Aichach). Sie startet am Mittwoch, 24. Mai. Bei weiteren Veranstaltungen stehen Musik und Kabarett auf dem Programm. Der Kartenvorverkauf ist gestartet.

"Baritone und Friends - Acoustig Big Band Night" ist die Veranstaltung am 24. Mai im Ballroom überschrieben. Das Publikum erwartet ein 13-köpfiger Bläsersatz und ein Rhythmusgruppe in klassischen Big Band-Arrangements, mal swingend, mal funkig oder bluesig. Nach zweijähriger Corona-Pause hat als neuer Leiter der Trompeter Edwin Göppel die Proben mit zum Teil jungen Musikern und einigen bekannten Gesichtern übernommen. Mit dabei sind Jazzsängerin Sandy Peiker und Aichachs "Jazz-Aktivist Arnold Fritscher" mit einer eigenen Komposition, wie es im Programm heißt. Beginn ist um 20.15 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Maxi Pongratz und Stephan Zinner geben einen Kreisler-Abend

Lizzy Aumeier präsentiert am Freitag, 26. Mai, ihr neues Kabarettprogramm "Jetzt erst recht!" Aumeier stellt dabei fest: "Wir haben es also überlebt" und meint damit die Kultur in Corona-Starre. Jetzt heiße es, die Ärmel hochkrempeln. Auch wenn sie sich dabei, wie es in der Ankündigung heißt, noch wie nach einem Sportunfall anühlt, bei dem sie einen Medizinball verschluckt habe. Das Feuerwerk an Themen wird durchsetzt mit einem Crossover musikalischer Beiträge, begleitet von Svetlana Klimova an Violine und Klavier. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn gegen 19.30 Uhr.

Maxi Pongratz und Stephan Zinner spielen Lieder und sprechen Texte des Wieners Georg Kreisler und ergänzen den Abend am Donnerstag, 20. Juli, mit eigenen Kompositionen. Kreisler wäre im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden. Zinner und Pongratz informieren das Publikum auch mit Stationen aus Kreislers Leben. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn gegen 19.30 Uhr.

Die Gruppe Namenlos präsentiert am Samstag, 22. Juli, ihr drittes Programm. Es trägt den Titel "Heid so moing so". Mit lustigen Liedern querfeldein durch den manchmal chaotischen Alltag wollen die sechs Akteure ihr Publikum scherzhaft und lebendig unterhalten. Die schlüpfen passend zu ihren Liedern in verschiedene Kostüme und Rollen. Einlass ist gegen 17 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Informationen, Reservierungen und Tickets unter info@canada-mauerbach.de