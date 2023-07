Der neue Lions-Präsident hofft auf viele junge Mitstreiter

Thomas Bleis löst Andreas Ullmann als Präsident des Lions Club Schrobenhausen-Aichach ab. Einen Wechsel gibt es auch beim Clubsekretär. Bald soll ein Leo-Club entstehen.

Im „Canada“ in Obermauerbach (Stadt Aichach) fanden sich kürzlich die Mitglieder des Lions Clubs Schrobenhausen-Aichach zur jährlichen Präsidentschaftsübergabe zusammen. Das Spitzenamt geht von Andreas Ullmann auf Thomas Bleis über.

Ullmann zog vor großer Runde eine kurze Bilanz seiner Präsidentschaft. Er habe den Eindruck, dass seine Ansprache an die Mitglieder als „Lionsfamilie“ gut angekommen sei. Der Zusammenhalt im Club sei gestärkt worden, meinte er. Auch die Umsetzung des Lions-Motivs „we serve“ sei sehr gut gelungen. Allein um die 20.000 Euro habe der Verkauf der Adventskalender erbracht, wiederum die Initiative von Christian Dürr und Stephan Schultes.

Namhafte Beträge kamen auch aus den beim Publikum sehr beliebten Versorgungsständen am Schrobenhausener Vinum und am Schrannenfest, für die wieder Werner Schlingmann, Christoph Sedlaczek und Peter Grünert verantwortlich zeichneten. Geld beschaffen – zum einen. Zum anderen habe man aus diesen Mitteln im vergangenen Jahr wieder beachtliche Beträge an eine ganze Reihe von Institutionen und Projekten im Raum Aichach und Schrobenhausen geben können, darunter an die beiden Tafeln, für mehrere Schulprojekte, für die Erdbebenhilfe und auch an Einzelprojekte, zählte Ullmann auf.

Großer Dank an Gaby Ullmann

Der scheidende Präsident dankte seinen Mitstreitern im Führungskreis, darunter Sekretär Christian Dürr, der seine Aufgabe an Sebastian Käuferle weitergibt. Ullmann hob den kurzen Draht hervor, der in Finanzangelegenheiten immer zu Rainer Wörz – er bleibt Finanzchef des Clubs – sowie zum Lions Hilfswerk führte. Große Anerkennung aus der Runde bekam Ehefrau Gaby Ullmann, die viel Arbeit im Hintergrund geleistet hat.

Hans Mesch, Präsident des Lions Hilfswerks, beleuchtete das Clubjahr unter Andreas Ullmann noch einmal näher. Er bestätigte diesem eine engagierte Führungsarbeit. Vor allem habe Ullmann den Club nach einiger Beunruhigung – nicht zuletzt zeigte Corona einige Nachwirkungen – wieder auf einen guten Kurs gebracht. Ullmann habe mit einem sehr lebendigen Programm die Präsenz bei allen Zusammenkünften wieder steigern können. Mesch regte an, die traditionellen Ego-Vorträge wiederzubeleben, die für das persönliche Kennenlernen zwischen den Generationen im Club wichtig seien.

Das hat Thomas Bleis vor

Die Glocke an den Club-Abenden schlägt nun ein Jahr lang Thomas Bleis. Es gelte, den guten Zusammenhalt im Club weiter zu stärken, sagte er, und er beschwor die Mitglieder, die Werte der Lions-Idee auch nach außen zu tragen, nicht zuletzt zur Gewinnung junger Mitstreiter. Zu den Vorhaben, die sich im Planungsstadium befinden, gehöre die Gründung eines Leo-Clubs, also einer Nachwuchsorganisation. In Umrissen skizzierte Bleis die Vorstellungen für seine Präsidentschaft, für das er kein starres Programm festlegen wollte, sondern das neben einigen Eckpunkten auch variabel gestaltet werden solle. Nicht zuletzt mit Anregungen aus dem Kreis der aktiven Mitglieder. (AZ)