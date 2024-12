Heuer noch drei Live-Konzerte im Canada

Im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) steht der kulturelle Endspurt zum Jahresende an. Die letzten drei Live-Konzerte in diesem Jahr sind mit Black Patti, am Donnerstag, 12. Dezember, The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra, Samstag, 14. Dezember, und das bereits ausverkaufte Zusatzkonzert von Paargold am Donnerstag, 19. Dezember.

Akustischer Pre-War-Blues, zu weiten Teilen auf beeindruckenden Eigenkompositionen fußend, brachte die Musiker von Black Patti bereits auf Festivals wie Heimatsound Oberammergau, Jazzfrühling Kempten, das Snow Jazz Festival (Frankreich) oder das Birmingham Jazzfestival (Großbritannien). Mit ihrem äußerst abwechslungsreichen Repertoire präsentieren die Süddeutschen filigran-kunstvolle und unglaublich berührende Roots-Musik zwischen tiefschwarzem Delta Blues, federndem Ragtime und beseelten Spirituals.

Bei The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra darf man sich auf Hits aus über zwei Jahrzehnten und eine ganze Handvoll brandneuer Songs freuen. Die Band schreibt gerade an ihrem fünften Album. Als Vorgruppe spielen die Loamsiada. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.canada-mauerbach.de. (AZ)