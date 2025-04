Kirchenpfleger Hans Mangold wird verabschiedet

Im Rahmen des Pfarrgottesdienstes verabschiedete Pfarrer Michael Schönberger in Obermauerbach (Stadt Aichach) den langjährigen Kirchenpfleger Hans Mangold, der 15 Jahre der Kirchenverwaltung vorstand und insgesamt 24 Jahre in der Kirchenverwaltung tätig war. In all den Jahren hat Mangold seine Fähigkeiten in den Dienst der Pfarrgemeinde gestellt und dadurch bereichert. Für sein Wirken und die gute Zusammenarbeit ehrte ihn Schönberger mit der Urkunde der Diözese Augsburg, einem Geschenk der Pfarrgemeinde und bedankte sich für sein ehrenamtliches Engagement.

