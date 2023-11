Aichach-Obermauerbach

18:00 Uhr

Klempnermeisterin aus Obermauerbach ist die Beste ihres Fachs

Chiara-Maria Birkl hat die Prüfung als Klempnermeisterin als Jahrgangsbeste in ihrem Beruf abgeschlossen.

Plus Chiara-Maria Birkl schließt die Ausbildung zur Klempnermeisterin als Beste des Jahres ab. Für die 22-Jährige ist es schon der zweite Meistertitel.

Von Gerlinde Drexler

Ihre Meisterprüfung als Klempnerin hat Chiara-Maria Birkl bei der Handwerkskammer für Schwaben als Jahresbestmeisterin in ihrem Beruf abgeschlossen. Es ist schon der zweite Meisterbrief, den die 22-Jährige sich im elterlichen Betrieb in Obermauerbach (Stadt Aichach) aufhängen kann.

Ihren beruflichen Weg sah die 22-Jährige schon früh klar vor sich: „Ich bin einfach damit aufgewachsen und habe mir nie groß Gedanken gemacht.“ Ihr war klar, dass sie in den Fachbetrieb für Heizungsbau, Sanitär und Solar, den ihr Vater Heinz Birkl in Obermauerbach gegründet hat, einsteigen wollte. Denn: „Ich würde es schade finden, wenn man das Familienunternehmen nicht weiterführt.“ Deshalb habe sie in der Realschule auch kaum Praktika gemacht, erzählt Birkl.

