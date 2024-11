Monobo Son tritt beim Canaca auf

Monobo Son, die Band um Posaunist Manuel Winbeck, gibt am Freitag, 22. November, ein Konzert beim Canada in Obermauerbach. Seit zwölf Jahren gibt es die Combo schon. Stilistisch und personell war sie laut Mitteilung stets in Bewegung. Nun absolviert sie die „Bitte Meer! Tour“. Die fünf Musiker zelebrieren den Bühnenmonent. Diesen Momenten fühlen sie sich nach eigenen Angaben weiterhin am meisten verpflichtet. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Karten unter 0177/414823 oder info@canada-mauerbach. de. (AZ)