Münchens Ex-OB Christian Ude verrät die schlimmsten Blamagen seiner Karriere

Auf Einladung des SPD-Ortsvereins Aichach war der ehemalige Münchner Oberbürgermeister und Kabarettist Christian Ude zu Gast im Canada in Obermauerbach.

Plus Kabarettist und Autor Christian Ude sorgt im Canada-Saal mit Anekdoten über Fußball, Richter, Priester und mangelnde Englischkenntnisse für einen heiteren Abend.

Von Manfred Zeiselmair

Christian Ude ist ein Meister der klugen Worte. Für seinen redegewandten Humor wurde der ehemalige Münchner Oberbürgermeister ( SPD) schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Karl-Valentin-Orden und dem Bayerischen Poetentaler. Zudem ist er Buchautor, schreibt Kolumnen für Münchner Boulevardzeitungen und erzählt in kabarettistischer Manier Geschichten aus seinem bewegten Leben. Am Sonntagabend war Christian Ude auf Einladung des Aichacher SPD-Ortsvereins zu Gast im ausverkauften Canada-Saal in Aichach-Obermauerbach. Mit seinem Programm „Öha. Und andere Geständnisse“ sorgte er für einen heiteren Abend voller Humor und Selbstironie.

Schon unmittelbar nach der Begrüßung durch die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayer kündigt Ude mit einem verschmitzten Lächeln an: „Es soll ein heiterer Abend werden. Da verbietet es sich, über die SPD zu reden.“ Das Wort „Kabarett“ wolle er gar nicht erst in den Mund nehmen, wenngleich Dieter Hildebrandt einmal behauptet habe, er sei „der einzige Kabarettist, der nebenbei eine Großstadt regiert“. Und so erzählt Ude mit großem Wortwitz „nur wahre Geschichten“ aus seinem Leben, angefangen bei seiner Zeit als junger Rechtsanwalt bis hin zu den drei Amtszeiten als Münchner Oberbürgermeister. Mit seinen allzu komischen Erzählungen fesselt der 76-Jährige seine Gäste und erzeugt mit trefflich gesetzten Pointen einen Lachsturm nach dem anderen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

