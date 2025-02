Nepo Fitz beim Canada verschoben

Der Auftritt von Nepo Fitz, der beim Canada in Obermauerbach (Aichach) am 6. Februar geplant war, muss laut Mitteilung des Veranstalters um ein Jahr verschoben werden.Nepo Fitz gibt nun am 15. Januar 2026 ein Gastspiel. Zum weiteren Canada-Programm: Am Samstag, 8. Februar, präsentiert der Kabarettist Stefan Kröll sein aktuelles Programm „Aufbruch!“. Am Donnerstag, 13. Februar, macht die Gruppe „Fünferloa“ Wirtshausmusi. Die fünf Musiker aus fünf Landkreisen haben sich 2021 zusammengefunden. Sie kommen aus Aichach-Friedberg, München, Fürstenfeldbruck, Dachau und Neuburg-Schrobenhausen. Ein „Heimspiel“ hat Uli Mill aus Aichach am Samstag, 15. Februar, wenn sie mit der Gruppe „Uli & The Frogs“ auftritt. Die Band, gegründet 2022, hat sich Blues und Rock verschrieben. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn gegen 20.15 Uhr. Tickets unter www.canada-mauerbach.de. (AZ)