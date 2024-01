Obermauerbach

Christian Springer kommt beim ausverkauften Kabarett auf den Punkt

Der Münchner Vollblut-Kabarettist Christian Springer gastierte zum ersten Mal beim Canada in Obermauerbach.

Plus Im seit Wochen ausverkauften Canada-Saal in Obermauerbach steht erstmals Kabarettist Christian Springer auf der Bühne. Bei ihm ist Mitdenken angesagt. Gelacht werden darf trotzdem.

Von Manfred Zeiselmair

Christian Springer ist seit mehr als 30 Jahren auf den Kabarett-Bühnen der Republik zu Hause. Zum ersten Mal füllte er am Mittwoch den seit Wochen ausverkauften Canada-Saal in Aichach-Obermauerbach. Der mit zahlreichen Kabarettpreisen ausgezeichnete Münchner bewies dabei, dass er sich auch in der Provinz sehr wohlfühlt.

Man kennt ihn aus dem BR-Fernsehen, vom Münchner Nockherberg, der Kabarettsendung „Schlachthof“ oder durch seine mürrische Kultfigur „Fonsi“. Springers Soloprogramm „nicht egal“, mit dem er seit 2020 durch die Lande tourt, kommt an beim Aichacher Publikum. Wenngleich er keiner jener Berufshumoristen ist, die einen Witz an den anderen reihen oder sich auf Kosten anderer lustig machen. Schnell wird klar, dass Mann auf der Bühne weder Spaßmacher noch Comedian sein will.

