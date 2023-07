Stephan Zinner und Maxi Pongratz bieten im Canada "a guade Mischung"

Plus Zinner, auch bekannt aus den Eberhofer-Filmen, und Kofelgschroa-Sänger Pongratz ehren den Wiener Komponisten Georg Kreisler. Sie tun das auf ihre eigene Weise.

Zwei Oberbayern setzen sich mit einem kauzigen Wiener auseinander. Dass dies gut gehen kann, beweisen Stephan Zinner und Maxi Pongratz beim „Kreisler Abend plus“ im voll besetzten Canada-Biergarten am Donnerstag in Obermauerbach ( Aichach). Bei sommerlichen Temperaturen erleben etwa 130 Besucher und Besucherinnen einen ganz besonderen Abend voller Lyrik und Humor.

Georg Kreisler, der Wiener Komponist und Sprachjongleur, wäre im vergangenen Jahr 100 geworden. Seine Lieder und Texte sind zeitlos – hintergründig, bissig und gespickt mit schwarzem Humor. Die beste Grundlage also für einen unterhaltsamen Abend, den die beiden Protagonisten Zinner und Pongratz in bester Laune mit eigenen Kompositionen anreichern.