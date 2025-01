Feierlich ausgesendet wurden die Sternsinger von Pfarrer Michael Schönberger in Obermauerbach (Stadt Aichach). In drei Gruppen zogen sie von Haus zu Haus und brachten den Segenswunsch 20*C+M+B*25 in alle Wohnungen und Häuser um auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen.

