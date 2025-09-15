Alphornbläser gestalten Messfeier musikalisch

Zur Freude der zahlreichen Gottesdienstbesucher am Fest Kreuzerhöhung gestaltete eine Alphornbläsergruppe die Messfeier in der Sankt-Agatha-Kirche in Oberschneitbach (Stadt Aichach) musikalisch. Stadtpfarrer Herbert Gugler bedankte sich bei Sabine Bohn, Martin und Vitus Gail (von rechts nach links) für deren Kommen in die Aichacher Filialgemeinde.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!