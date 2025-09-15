Icon Menü
Oberschneitbach: Alphornbläser gestalten Messfeier musikalisch

Oberschneitbach

Alphornbläser gestalten Messfeier musikalisch

Alpenländische Klänge zum Gottesdienst in der Sankt-Agatha-Kirche in Oberschneitbach.
Von Herbert Gugler
    Alphornbläser mit Stadtpfarrer Gugler und den Ministranten.
    Alphornbläser mit Stadtpfarrer Gugler und den Ministranten. Foto: Hermann Buchner

    Zur Freude der zahlreichen Gottesdienstbesucher am Fest Kreuzerhöhung gestaltete eine Alphornbläsergruppe die Messfeier in der Sankt-Agatha-Kirche in Oberschneitbach (Stadt Aichach) musikalisch. Stadtpfarrer Herbert Gugler bedankte sich bei Sabine Bohn, Martin und Vitus Gail (von rechts nach links) für deren Kommen in die Aichacher Filialgemeinde.

