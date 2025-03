Neue Gesichter bei der Feuerwehr Oberschönbach

Der verheerende Großbrand einer Maschinenhalle im Kühbacher Ortsteil Unterschönbach sowie der Brand einer Hackschnitzelanlage in Oberschönbach kamen auch bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ober-/Unterschönbach nochmal zur Sprache. Vorsitzender Xaver Tyroller konnte zahlreiche Mitglieder bei der Versammlung begrüßen. Ebenso erfreut war er über die Anwesenheit der beiden Bürgermeister der Marktgemeinde, Karl-Heinz Kerscher und Gerhard Stegmayer, sowie Kreisbrandinspektor Otto Heizer, Kreisbrandmeister Tobias Ladewig, Kühbachs Kommandanten Michael Bergmeier und des Ehrenkommandanten der hiesigen Wehr, Georg Streber. Kommandant Markus Gschossmann nahm neue Feuerwehrleute auf.

Der Kommandant berichtete über mehrere Einsätze der Wehr. Unter anderem von dem Brand einer Hackschnitzelanlage in Oberschönbach im vergangenen November sowie dem verheerenden Großbrand einer Maschinenhalle in Unterschönbach Anfang diesen Jahres. Die Brandschutzwoche fand im Jahr 2024 in Winden statt, verschiedene Dienstveranstaltungen wurden von ihm und seinem Stellvertreter besucht. Ehrenkommandant Georg Streber ergriff anschließend das Wort und nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Hilfskräften, bei der Feuerwehrführung und besonders bei der Ortsfeuerwehr für ihren Einsatz beim Brand seiner Maschinenhalle zu bedanken. Es gelang, ein Übergreifen der Flammen auf das neu erbaute Wohnhaus und den angrenzenden Kuhstall zu verhindern. Nahezu der gesamte Maschinenpark und ein Großteil der Erntevorräte wurden ein Raub der Flammen. Auch Tage später rückte die Ortswehr immer wieder an, um aufflammende Glutnester zu löschen. Dafür sagte Georg Streber nochmals ein herzliches Vergelt`s Gott, auch im Namen seiner ganzen Familie.

Über den Ablauf und die Einsatzbedingungen dieses Großbrandes wurde im Anschluss noch rege diskutiert. Auch Kreisbrandmeister Tobias Ladewig als zuständiger Einsatzleiter erklärte seine Vorgehensweise. Absolute Priorität hatte der Schutz des Rinderstalles und des Wohnhauses und dass keine Personen zu Schaden kamen. Deshalb entschied man sich für ein kontrolliertes Abbrennen lassen der Halle, da diese beim Eintreffen der Feuerwehrleute zum größten Teil schon den Flammen zum Opfer gefallen und nicht mehr zu retten war.

Zum letztjährigen Jungfeuerwehrmann Tobias Mair gesellte sich ein weiterer Neuzugang, Sebastian Tyroller aus Mangelsdorf, hinzu, den Kommandant Markus Gschoßmann per Handschlag in der Mitgliederrunde begrüßte. Ebenso wie Kreisbrandinspektor Otto Heizer richtete auch Bürgermeister Kerscher ein Grußwort an die Wehr, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und gab Einblicke in die zukünftige Bedarfsplanung des Marktes Kühbach.