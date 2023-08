Oberwittelsbach

vor 16 Min.

"Bingo" beim Burghof: Neue Wirtsfamilie startet am 1. September

Freuen sich auf den Start in der Traditionsgaststätte Burghof in Oberwittelsbach (von links): die Wirtsleute Elisabeth Naßl und Markus Moser mit Madelaine Naßl sowie die Verpächter Umberto Freiherr von Beck-Peccoz mit Ehefrau Gwendolyn.

Plus Der neue Burghof-Wirt stammt aus Oberwittelsbach, seine Partnerin bringt Gastro-Erfahrung mit. Der Koch ist kein Unbekannter. Was die "Neuen" planen.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Alles ist ganz schnell gegangen: Zwischen der Vertragsunterzeichnung und der Neueröffnung liegen gerade einmal vier Wochen. Am 1. September startet die neue Wirtsfamilie in der Traditionsgaststätte Burghof in Oberwittelsbach ( Aichach). Verpächter Umberto Freiherr von Beck-Peccoz kann gar nicht aufhören zu schwärmen: "Es hat alles gepasst. Das ist ein Bingo. Das krieg' ich so gut wie nie."

Robert Schreck und Maria Füßl waren das Herz und die Seele des Burghofs in Oberwittelsbach. Im Juli starben sie beide innerhalb kurzer Zeit. Foto: Andreas Emmert (Archivbild)

Hinter dem Neuanfang stehen traurige Todesfälle: Innerhalb von wenigen Tagen waren im Juli die jahrzehntelange Pächterin des Burghofs, Maria Füßl, und der ebenfalls langjährige Koch Robert Schreck gestorben. Sie galten als Herz und Seele des bekannten Waldgasthofes. Zur Trauer gesellte sich bald die Frage: Wie soll es weitergehen? Einen so schnellen Neuanfang hätte er "nie zu hoffen gewagt", bekannte der Kühbacher Brauereibesitzer am Donnerstag bei einem Pressetermin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen