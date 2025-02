Burgfalken Oberwittelsbach krönen ihre Jahresmeister

Die Jahresmeister 2024 der Burgfalken Oberwittelsbach (Stadt Aichach) sind Luisa Heubaum in der LG-Klasse mit 189,0 Ringen, Eva-Marie Bachmann bei der Jugend, sowie Vereinsmeisterin mit 191,0 Ringen, Manfred Ruf in der LG-Klasse aufgelegt mit 206,9 Ringen, Nico Ruisinger bei den Schülern mit 175,3 Ringen, Michael Trinkl in der LP-Klasse (181,3 Ringe).

