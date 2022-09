Forstverwaltung veranstaltet Wildwald-Genussmarkt in Oberwittelsbach

Die Forstverwaltung Kühbach will über die Themen Wald und Wild informieren. Gäste können Wildgerichte genießen oder Tiere in einem Wildmobil besichtigen.

Die Forstverwaltung Kühbach organisiert heuer erstmals einen Wildwald-Genussmarkt. Die langjährige Revierleiterin, Silke Schweizer, ist Initiatorin dieses Projekts. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. September, von etwa 11 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz des Waldgasthofs Burghof im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach statt.

Bei schlechtem Wetter ist der Ausweichtermin Samstag, 24. September. Ziel des Wildwald-Marktes ist es einer Mitteilung zufolge zum einen, den Besucherinnen und Besuchern Informationen rund um die Themen Wald und Wild zu vermitteln, die der Forstverwaltung Kühbach am Herzen liegen.

Wildwald: Besucher sollen mehr über Bedeutung des Waldes erfahren

Da sind zum Beispiel die Bedeutung des Waldes, die naturnahe Waldbewirtschaftung, die Jagd als Hege und Pflege des Wildes sowie der ethische Aspekt des Konsums von Wildfleisch kontra Fleisch aus (Massen-)Tierhaltung. Zum anderen sollen die Gäste besonders Wild vor Ort genießen und vielleicht neue Zubereitungsarten kennenlernen. Unter anderem gibt es Wildbratwürste und Wraps mit Wildragout oder Spezialitäten von Reh und Wildschwein.

Die Kreisgruppe Aichach des Bayerischen Jagdverbands (BJV) ist mit einem Wildmobil vor Ort, in dem Präparate von Wildtieren besichtigt und Informationsbroschüren sowie Mal- und Bastelbücher über Wild mitgenommen werden können. Der Imkerverein Aichach zeigt einen lebendigen Bienenstock und bietet Honigprodukte zum Kauf an. Revierleiterin Schweizer bietet mehrere etwa halbstündige Waldführungen für Interessierte jedes Alters durch die angrenzenden Waldungen der Forstverwaltung an.

Jagdhornbläser spielen beim Wildwald-Markt traditionelle Hornmusik

Ein Falkner stellt die historische Methode der Beizjagd vor. Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Oberwittelsbach backt frische Waffeln und bietet Baumstammsägen an. Anne Kern präsentiert selbst hergestellte Schmuckstücke aus Wildgeweihen und -federn. Die Jagdhornbläser Aichach geben einige Stücke traditioneller jagdlicher Hornmusik zum Besten. (AZ)