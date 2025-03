Neuer Kommandant bei der Feuerwehr Oberwittelsbach

Die Freiwillige Feuerwehr Oberwittelsbach (Stadt Aichach) hielt ihre Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ab. Vorsitzender Florian Gschwandner begrüßte neben den rund 40 anwesenden Mitgliedern auch zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeister Klaus Habermann, Stadtrat und Feuerwehrreferent Peter Meitinger, Kreisbrandinspektor Otto Heizer, Kreisbrandmeister Roman Schoder sowie Stadtrat und stellvertretenden Vorsitzenden Dieter Saliger. Nach den Berichten des Schatzmeisters Thomas Schäffer, des Schriftführers Andreas Bengeser und des bisherigen Kommandanten Michael Trinkl gab Florian Gschwandner einen Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Im Anschluss an die Berichte leitete Bürgermeister Klaus Habermann die Neuwahlen der Vereins- und Kommandantenpositionen. Alle Positionen wurden einstimmig gewählt. Florian Gschwandner und Dieter Saliger wurden in ihren Positionen als erster und stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Neuer Kommandant wurde der bisherige Stellvertreter Martin Wörle, und Dominik Dollinger übernahm die Rolle des stellvertretenden Kommandanten. Thomas Schäffer bleibt weiterhin als Schatzmeister tätig und wird künftig von Anna-Lena Manhart unterstützt. Die Schriftführer Andreas Bengeser und Wolfgang Beck wurden in ihren Ämtern bestätigt. Elias Lenz wurde zum neuen Jugendwart gewählt, unterstützt von den Stellvertretern Monika Appel und Ulrike Gschwandner. Der Gerätewart Florian Lugnlmeir bleibt unverändert im Amt. Zum Abschluss dankte die Vorstandschaft den ausscheidenden Mitgliedern Michael Trinkl (Kommandant), Veronika Saliger (Jugendwart), Isabel Burkhard (2. Jugendwart) und Farbian Knoll (Kassenprüfer) für ihre geleistete Arbeit.

