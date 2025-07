Burghof Oberwittelsbach: Die Pächter haben gekündigt

Nach nur zwei Jahren ist schon Schluss: Die Pächter des Restaurants Burghof in Oberwittelsbach (Aichach) haben gekündigt. Das bestätigt der Verpächter, Umberto von Beck-Peccoz, auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei hatte am Anfang alles so gut ausgesehen. Bei der Präsentation der neuen Pächter im Sommer 2023 hatte der Kühbacher Brauereichef geschwärmt: „Das ist ein Bingo.“

