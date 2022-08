Mit 800 Radlfreunden durchs heiße Hügelland

Plus Bei den vergangenen beiden BR-Radltour-Etappen mit dem Zielort Aichach schüttete es, nun ist das genaue Gegenteil der Fall: saharahafte Hitze und wenig Wind. Einmal mitradeln für Untrainierte.

Das Beste kommt für die Radler wirklich zum Schluss. Durch das Obere Tor und dann auf den Stadtplatz: Ein Menschenspalier jubelt, sie applaudieren, feuern auf den letzten Metern an. Da tritt es sich in der Gluthitze leichter. Die Stimmung fährt einen regelrecht ins Ziel. Ein tolles Gefühl: geschafft!