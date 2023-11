Odelzhausen

14:34 Uhr

Einbrecher montieren Teile von Scania-Lastwagen ab

Übers Wochenende sind Unbekannte in ein Firmengelände in Odelzhausen eingestiegen. Sie montierten Fahrzeugteile von zwei Scania-Lastwagen ab.

Artikel anhören Shape

Unbekannte steigen übers Wochenende in ein Firmengelände in Odelzhausen ein. Sie bedienen sich an zwei Lastwagen. Der Diebstahlschaden ist hoch.

Übers Wochenende sind Unbekannte in ein Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße in Odelzhausen eingestiegen. Sie hatten es auf zwei Lastwagen abgesehen. Wie die Polizei Dachau mitteilt, geschah der Einbruch zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände. Dort demontierten sie von zwei Lastwagen des Herstellers Scania diverse Fahrzeugteile. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise an die Polizei Dachau, 08131/561-0. (AZ)

Themen folgen